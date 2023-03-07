اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن جثة شخص عثر عليها داخل شقته في عين شمس

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:24 م
النيابة تأمر بدفن جثة شخص عثر عليها داخل شقته في عين شمس إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس بدفن جثة شخص عثر عليه مقتول داخل مسكنه بعد تعرضه لعدة طعانات نافذة اودت بحياته، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدا، وأمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى منطقة عين شمس، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي المكان، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص مصاب بعدة طعنات، وتم التحفظ عليها.

 

وقام رجال المباحث بتفريغ الكاميرات، للوقوف على ملابسات الواقعة.


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