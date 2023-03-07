النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق فى واقعة اصطدام قطار قليوب

إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

كانت منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، شهدت حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف بمنطق ة قليوب المحطة

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف.