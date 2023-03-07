المشدد 15 سنة لمتهم بخطف طفلة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ص.ر.ا" 28 سنة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف طفلة تدعى "س.ع" لطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه من أسرتها بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة الطفلة المجنى عليها باختفائها ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفلة إلى مكان نائى وطلب فدية من أسرتها200 ألف جنيه لتحريرها ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ح" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز المنشأة.