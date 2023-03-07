المتاحف في إيطاليا "مجانية" لجميع النساء في 8 مارس احتفالا بيوم المرأة

فاطمة شوقى

أطلقت وزارة الثقافة الإيطالية مبادرة تجعل المتاحف والمتنزهات الأثرية الحكومية فى إيطاليا مجانية لجميع النساء فى 8 مارس، احتفالًا بيوم المرأة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحف روما عن الشخصيات النسائية التي لعبت دور البطولة في الدفاع عن البلاد عام 1849، أثناء الحصار الذي شهدته المدينة بعد إعلان الجمهورية.

كما سيقدم معرض كابيتولين آرت جاليري جولة بلوحات تعكس ثلاث طرق مختلفة لفهم العالم الأنثوي عبر التاريخ، منها "حظا سعيدا" لكارافاجيو ، ولوحة مذبح سانتا بترونيلا لجويرسينو ولوحة "امرأة" لجيوفاني جيرولامو سافولدو، وتفتتح المنتديات الإمبراطورية مسيرة تبدأ من منتدى تراجان، لتذكر حياة بعض النساء اللائي تركن بصماتهن في نفس المكان منذ ولادتهن إلى العصور الوسطى.

كما تقدم المبادرة جولة تجمع بين الشوارع والساحات والمعالم التذكارية المخصصة للنساء اللواتى صاغن تاريخ أهم مدينة فى شمال إيطاليا، بالاضافة إلى ذلك ، تفتتح نابولي ومنطقة كامبانيا منتزهات إركولانو وبيستوم وفيليا ، مع عروض خاصة للمرأة.

من جانبهم ، سيتم تلوين المباني العامة مثل مقر وزارة الاقتصاد والمالية باللون الأرجواني عند غروب الشمس، وفي ذلك الوقت ستنطلق المظاهرات في مدن مثل روما وتورينو وباليرمو وميلانو وبولونيا.