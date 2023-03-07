اليوم السابع
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بحضوررئيس الأساقفة..

الكنيسة الأسقفية تستعد لبداية النهضة الروحية تحت عنوان "اتباع المسيح"

الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:28 م
الكنيسة الأسقفية تستعد لبداية النهضة الروحية تحت عنوان "اتباع المسيح" النهضة الروحية
كتب: محمد الأحمدى

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تستعد الكنيسة الأسقفية لافتتاح النهضة الروحية بالشراكة مع كنيسة الأمم CON تحت عنوان "اتباع المسيح" وذلك بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية والقس المرنم "زياد شحادة" بالاشتراك مع مجموعة من الخدام والمرنمين على مدار ثلاثة أيام بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 

وتتضمن الأيام الروحية تسبيح وصلوات وخدمة الوعظ إذ تُفتتح النهضة بعظة من الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كما ستقدم النهضة بمجموعة من اللغات المختلفة وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، إذ تبث على منصات التواصل الاجتماعى التابعة لكنيسة الأمم و قناة الكرمة.

نهضة اتباع المسيح
نهضة اتباع المسيح

 


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