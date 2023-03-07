الكشف على 1980 مواطنا فى قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية

وضمت القافلة 12 عيادة، منها 6 عيادات متنقلة: ( رمد ، 2 أطفال ، جلدية، نسا ، تنظيم أسرة) و6 عيادات داخل الوحدة ، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray .

وجاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 207

أطفال 270

جراحة 191

عظام. 278

أنف وأذن 164

أسنان 206

رمد. 177

جلدية. 206

نسا وتنظيم أسرة 155

كما تم إجراء331 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 42 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 135 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 99 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 24 قراراً للعلاج على نفقة دولة .

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية، و 165 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

تأتي هذه القوافل بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.