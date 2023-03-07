الكشف على 1980 مواطنا فى قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 5 ، 6 مارس 2023 في قرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر بالدقهلية، والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر المركزي 16 كم، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1979 مريضاً.
وضمت القافلة 12 عيادة، منها 6 عيادات متنقلة: ( رمد ، 2 أطفال ، جلدية، نسا ، تنظيم أسرة) و6 عيادات داخل الوحدة ، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray .
وجاء بيان القافلة كالتالي :
باطنة 207
أطفال 270
جراحة 191
عظام. 278
أنف وأذن 164
أسنان 206
رمد. 177
جلدية. 206
نسا وتنظيم أسرة 155
كما تم إجراء331 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 42 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 135 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 99 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 24 قراراً للعلاج على نفقة دولة .
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية، و 165 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
تأتي هذه القوافل بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
الأشعه
جانب من الطاقم الطبي المشارك في الحمله
جانب من الطاقم الطبي
صرف العلاج المجاني
عياده الأنف والأذن
عياده الباطنه
فحص عينه تحاليل
ندوه تثقيفيه علي هامش القافله
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