القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة تبدأ أعمالها بالقصير اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الثلاثاء، أعمال القوافل العلاجية الشهرية، بمنطقة المستعمرة، بمدينة القصير لمدة يومين اليوم وغدا، بعد أن انتهت من اعمالها خلال اليومين الماضيين بمنطقة الجرف والتي بدأت بها القوافل العلاجية خلال مارس الجاري .

ومن المقرر أن تستغرق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة يومين بمنطقة المستعمرة اليوم وغدًا، ومن مدينة القصير إلى حلايب أقصى الجنوب حيث يتم اجراء الكشف وصرف العلاج للمواطنين فيها يومى 9 و10 مارس المقبل، ثم من قلب مدينة حلايب إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتقضى القوافل فيها يومى 11 و12 مارس.

وتستكمل القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومى 13 و14 بقرى رأس حدربه، وادلديت جنوب البحر الأحمر، ومنها شمالًا إلى مدينة مرسى علم حيث تقصد القوافل العلاجية مركز صحة الأسرة بوسط المدينة وتقضى فيه يومى 15 و16 مارس.

ومن مرسى علم إلى مدينة سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات حيث يتم اجراء الكشف الطبى فيها وصرف العلاج واجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازم بجانب الكشف على الأمراض المزمنة يومى 17 و18 مارس، ومن أن الحويطات بسفاجا إلى قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر والتى تختتم القوافل العلاجية خلال مارس أعمالها بها يومى 19 و20 مارس.

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات المختلفة وكذلك يتم خلالها التحويل إلى المستشفيات اذا لزم الأمر للمريض وإجراء الفحوصات والاشعة وصرف العلاج من خلالها مجانا، حيث تطوف القوافل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهريا، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.