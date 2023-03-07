القبض على 7 متهمين بحوزتهم 6 كيلو هيروين وحشيش فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين و100 قرص ترامادول، وتحررت المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مُستأجرة".. وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام – 2 هاتف محمول) .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهم.

كما تم ضبط(شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بنطاق محل إقامتهما .. وبحوزتهما (عدد 1000 قرص من عقار "الترامادول" المخدر – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للإتصال بعملائهما والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

ونجحت الحملات في ضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم "مُستأجرة" .. وبحوزتهم (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.