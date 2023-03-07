الصرف الصحى بالإسكندرية تحذر من سرقة أغطية البالوعات وتخصص رقما ساخنا للإبلاغ

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، تحذيرات بسبب سرقة أغطية المطابق، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وأوضحت فى بيان لها أنه فى حالة وجود حالات سرقة أغطية الصرف الصحي، يرجى سرعة الإبلاغ عن أى مطابق أو شنايش بدون غطاء على رقم الخط الساخن 175، وسرقة أغطية بلوعات الصرف الصحى جريمة يعاقب عليها القانون.

وعلى صعيد آخر، كانت محكمة جنايات الإسكندرية فى حكم سابق أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات غيابيا للمتهم " أ.س.ف" لاتهامه بسرقة مرافق عامة فى القضية رقم 2247 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته أجهزة وأدوات مرافق عامة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم " ا.س.م" شيال بسرقة غطاء صرف صحى غطاء بلاعة بشارع عين شمس خلال استقلاله دراجة بخارية وتفتيشه وتفتيش الدراجة البخارية تم ضبط غطاء البلاعة وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة.

كما حكمت محكمة الجنايات، فى أحدى قضايا سرقة مرافق الصرف الصحى، بالسجن حضوريا 3 سنوات للمتهم "ف.ف.ع"، والسجن غيابيا 7 سنوات لكل من "ف.م.ص" و"أ.ع.ال"، لاتهامهم بسرقة مرافق الصرف الصحى، فى القضية رقم 4280 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج، يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهم أغطية بالوعات الصرف الصحى، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بأنه حال مرور الدورية الأمنية شاهدت المتهمين "ف.م.ص" و"ف.ف.ع" و"ا.ع.ال" وبحوزتهما دراجة بخارية، فتوجهت القوة نحوهم لاستبيان أمرهم فقام المتهمان الثانى والثالث بالهرب، وتم ضبط الأول والدراجة البخارية، وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 3 أغطية خاصة بالصرف الصحى، وعتلة حديدية تستخدم فى أعمال سرقة أغطية البالوعات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مع باقى المتهمين، وأن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أغطية الصرف الصحى.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.



الصرف الصحي بالإسكندرية تحذر من سرقة أغطية