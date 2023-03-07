الصحة تكشف 7 أهداف هامة لمبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تستهدف دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالاضافة للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة .

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف تحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة تحسين خدمات تنظيم الأسرة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف ايضا الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية وتوزيع الخدمات وفقًا للاحتياج مما يسهم في جودة التخطيط الصحي وتحقيق العدالة .

وأضافت: هدف المبادرة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية توفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات .