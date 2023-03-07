اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بعقار فى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:13 م
السيطرة على حريق نشب بعقار فى شارع مستشفى الصدر بالعمرانية حريق - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة السيطرة على حريق اشتعل بالعقار رقم 57 بشارع مستشفى الصدر في العمرانية دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المحافظة في بيان لها، تلقيها بلاغاً بنشوب حريق بعقار مكون من دور أرضي و6 أدوار في شارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، مؤكدة أنه فور ورود البلاغ انتقل حي العمرانية وإدارة الحماية المدنية بقوة 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، ومعاينة العقار من خلال إدارة التنظيم للتأكد من سلامته الإنشائية.

جدير بالذكر، أن غرفة النجدة بالجيزة، تلقت اليوم بلاغا يفيد اشتعال حريق بمحل تجاري في أوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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السيطرة على حريق بالجيزة

الجيزة

حوادث

العمرانية



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