السيطرة على تسرب غاز بعد كسر ماسورة فى صفط اللبن ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت ماسورة غاز للكسر بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور، وتمكن رجال طوارئ الغاز من السيطرة على التسريب وإصلاح الكسر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد حدوث تسرب غاز من ماسورة بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور، انتقلت الأجهزة المختصة ورجال طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، وتبين تعرض ماسورة غاز للكسر، وتم السيطرة على التسريب وإصلاح الكسر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.