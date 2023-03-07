السفير المصري يلتقي وزير النقل الكندي

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير النقل الكندي "عمر الغبرا" أمس الإثنين السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، وذلك في إطار اتصالات السفارة الدورية مع كبار المسئولين والدوائر السياسية الكندية، حيث شهد اللقاء حواراً ممتداً حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لا سيّما في مجال النقل.

وقد أكّد السفير حافظ أن اللقاء عكس رغبة البلدين في الدفع بعلاقاتهما قدماً على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الحرص على التواصل الدائم مع كبار المسئولين الكنديين للتباحث حول أطر التعاون القائمة والمقترحة، وتبادل الأفكار بشأن مجالات التعاون الجديدة والفرص الكامنة على هذا الصعيد.

هذا، وأكّد السفير حافظ اعتزام السفارة مواصلة جهودها للدفع قدماً بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكندية، والبناء عليها لتوطيد أواصر العلاقات الهامة بين البلدين.