الرئيس العراقى يؤكد ضرورة رفع الحظر الأوروبى على طيران بلاده

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم الثلاثاء، وزير النقل العراقي رزاق محيبس يرافقه مدير عام الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم، حيث تم بحث جهود تطوير قطاعات النقل المختلفة والاستفادة من موقع العراق الجغرافي كونه حلقة وصل مهمة وأساسية بين أرجاء العالم.

وشدد أهمية على أهمية صيانة الطائرات واعتماد المعايير الدولية لتوفير أفضل الخدمات، فضلا عن ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.