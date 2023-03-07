الرئيس العراقى يؤكد ضرورة رفع الحظر الأوروبى على طيران بلاده

أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، ضرورة العمل الفورى لرفع الحظر الأوروبى عن الخطوط الجوية العراقية والسماح للطيران العراقى بالتحليق فى أجواء أوروبا.
وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم الثلاثاء، وزير النقل العراقي رزاق محيبس يرافقه مدير عام الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم، حيث تم بحث جهود تطوير قطاعات النقل المختلفة والاستفادة من موقع العراق الجغرافي كونه حلقة وصل مهمة وأساسية بين أرجاء العالم.
وشدد أهمية على أهمية صيانة الطائرات واعتماد المعايير الدولية لتوفير أفضل الخدمات، فضلا عن ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.
من جانب أخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصر إرهابي خطير في محافظة كركوك شارك في عدة عمليات إرهابية أبرزها تفجير منازل القوات الأمنية بصلاح الدين.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوات مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية ذاتها وبالتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة.
وأوضحت أن الإرهابي شارك بعمليات عديدة أبرزها زرع العبوات الناسفة وتفجير منازل القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، علاوة على عمله كمقاتل ومساعدة العصابات الإرهابية بنشر قوات أمنية داخل قضاء تكريت.
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