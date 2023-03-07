الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد حسن مصطفى حسين الدسياوى، للتعزية فى وفاة هبة محمد يوسف شلبى، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 07 مارس 2023 11:42 ص
الرئيس السيسى
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