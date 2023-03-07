اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:54 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:42 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس السيسى

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد حسن مصطفى حسين الدسياوى، للتعزية فى وفاة هبة محمد يوسف شلبى، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسى

هبة محمد يوسف شلبى

وفاه هبة محمد يوسف شلبى

عزاء هبة محمد يوسف شلبى



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