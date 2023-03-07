بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غانا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غانا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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