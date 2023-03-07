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الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:24 م
الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسان أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلاً عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.
 
وتناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.

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