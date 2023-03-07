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الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:27 م
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الرئيس السيسى يتابع خطط تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:00 م
الرئيس السيسى يتابع خطط تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يتابع خطط تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر.. الرئيس يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة ومواكبة التطورات العالمية فى مجالات الصناعة.

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