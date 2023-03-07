الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على خط أنابيب نورد ستريم

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الأوكرانية، إن بلادها ليست على علاقة بالهجوم على خط أنابيب نورد ستريم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز «فيجن للدراسات» من كييف، إن المعارك المُحتدمة حول مدينة باخموت مُستمرة عمليًا منذ 9 أشهر، في محاولة من القوات الروسية لاحتلال هذه المدينة، إذ يعتبرونها منطلقًا للتقدم نحو السيطرة على كامل إقليم دونيتسك الأوكراني، حسب أهدافهم العسكرية.

وأضاف «سلام» خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن القوات الأوكرانية ما زالت تدافع عن المدينة وتمنع القوات الروسية من دخولها، على عكس التصريحات الروسية التي تُشير إلى امتلاكهم جزءًا كبيرًا من المدينة.

وأوضح أن التقارير العسكرية، تُشير إلى عدم دخول القوات الروسية إلى مدينة باخموت حتى الآن، مؤكدًا أن الأمس شهد هجومًا مضادًا من قبل القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية للمدينة، وإبعاد القوات الروسية عن حدود المدينة وعن خطوط الإمداد الرئيسية للمنطقة.