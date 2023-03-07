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الداخلية تأذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:17 ص
الداخلية تأذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
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