التعليم: مقترح أمام البرلمان بخصوص إعادة السنة لطالب الثانوية العامة الناجح

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستتيح نموذجًا استرشاديًا كاملاً لامتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى على موقع الوزارة يحاكي امتحان آخر العام، بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم، واللواء أحمد البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى وكيل اللجنة، وناجى أمين أمين سر اللجنة، وأعضاء لجنة التعليم.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وخلال مشاركته في اللجنة، أجاب الوزير عن بعض الاستفسارات الخاصة بآليات تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة، حيث طمأن الوزير النواب بأنه سيتم تصحيح أسئلة الإختيار من متعدد MCQ بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري، بالإضافة إلى أنه سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لإثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح وفي حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الأسئلة ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية.

وأشار الوزير إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85٪؜ والأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعى حول هذه المناهج، كما أشار إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار اقتراح تطوير مادة الرياضيات عند تطوير مناهج المرحلة الثانوية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

وحول المقترح الذي تم تقديمه للبرلمان بخصوص إعادة السنة لطالب الثانوية العامة الناجح في حال رغبته في تحسين مجموعه، أكد الوزير أن المقترح تضمن إعادة السنة كاملة بكافة المواد الدراسية للطالب في حال رغبته، على أن يتم اعتماد نتيجة هذه السنة الدراسية فقط سواء حقق الطالب مجموعًا مرتفعًا أو منخفضًا.

كما أكد الوزير، بأنه لا يوجد إلغاء للتشعيب فى الثانوية العامة، موضحًا أن التشعيب إلى علمى علوم أو علمي رياضة فى الشعبة العلمية مستمر، وحول مقترح من بعض أعضاء اللجنة بتطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا لكل طالب، وعد الوزير بدراسة هذا المقترح ودراسة وضع آليات التنفيذ مع مركز التطوير التكنولوجى.

وأكد الوزير، أن المدرسة هى المكان الحقيقى للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نموذج تعلم نشط عبر تقييم أداء الطالب واختبارات الشهور وورش العمل ليكون التقييم مستمر على مدار العام.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي التي أطلقتها الوزارة بداية الفصل الدراسي الثاني، أكد الوزير أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

كما تطرق الدكتور رضا حجازي إلى خطة الوزارة فيما يتعلق باكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم، حيث أكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضًلا عن تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين، موضحًا أن الوزارة طبقت المرحلة الثالثة (25٪؜) من يوم الأنشطة في 75٪؜ من المدارس على مستوى الجمهورية وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100٪؜ من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.

وتابع الوزير، أن الوزارة أطلقت مبادرة «إحياء المسرح المدرسى» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم، على أن يتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.

كما تطرق الوزير إلى ملف سد عجز المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بمعدل 30 ألف معلم سنويًا، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء البرنامج التأهيلي التربوي للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" التي تم إعلان نتائجها يوم الإثنين 13 مارس الجارى، كما سيتلقى المعلمين الناجحين في المسابقة تدريبًا في اللياقة الذهنية والبدنية للتأكد من قدرتهم على أداء مهامهم بشكل كامل.

وفيما يتعلق بمدارس التعليم الفنى، أشار الوزير إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نقطة مضيئة في التعليم المصري ونموذجًا مثاليًا في تخريج كوادر فنية متخصصة تلبى احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بشأن بعض الاستفسارات حول معايير اختيار مديري المدارس، أشار الوزير إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة خطوة هامة في الارتقاء بمنظومة التعليم.

وفي ختام النقاش، أشاد أعضاء لجنة التعليم بالتطور الكبير الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال العام الحالي، كما أشادوا برؤية الدكتور رضا حجازي وجهود الوزارة لاستعادة ريادة المدرسة ودورها الفعال في تحقيق عملية تعلم حقيقية متطورة للطلاب.