البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوكاكولا بقيمة 188.1 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر بحجم تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 188.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الباسل ترافيل بحجم تداول 19.95 ألف سهم بقيمة 1.995 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.8 مليون سهم بقيمة 195.3 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد تباينت بختام تعاملات جلسة امس الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 586 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.18%، والعرب على 10.25%، واستحوذت المؤسسات على 29.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 46.1 مليون جنيه، 114.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.8 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 19907 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 6918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، بينما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.