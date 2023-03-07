وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الاسترالية اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة هي العاشرة على التوالي، ومع ذلك ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية عند 7.8%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك والذي يتراوح بين 2% و3%.

من جانبه، رجح محافظ البنك المركزي فيليب لوي أن يستمر التضخم في الارتفاع، موضحا أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

