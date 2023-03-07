اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:06 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم في "نابلس"

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:49 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم في "نابلس" الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين عقب محاصرة أحد المنازل قرب مخيم "عسكر" القديم شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية .

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في المخيم ماجد أبو كشك، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف المخيم، وحاصرت منزل المواطن عبد الفتاح خروشة، في منطقة حي المعالي وسط إطلاق للنار .

ويأتي اقتحام الاحتلال لمُخيم "عسكر" في نابلس، بالتزامن تقريبًا مع اقتحام مُخيم "جنين" الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

نابلس

مخيم



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