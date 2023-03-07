الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا.. احترس من علامات وأعراض الفيروس الغدى

ما هو الفيروس الغدى؟

أدينو فيروس أو الفيروس الغدى هو مرض فيروسى ينتشر عن طريق ملامسة شخص مصاب، وهو مشابه تمامًا لفيروس كورونا ويمكن أن ينتشر عن طريق الهواء عن طريق السعال أو العطس، علاوة على ذلك إذا استقر الفيروس على سطح ولمسه شخص ما يمكن أن يصاب هذا الشخص أيضًا وتتشابه أعراضه أيضًا مع كورونا.

أعراض الفيروس الغدى

يُظهر أدينو فيروس أعراضًا تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا، بعض الأعراض الشائعة هى الحمى وجفاف الحلق والتهاب الشعب الهوائية الحاد.