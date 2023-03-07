افتتاح معرض مؤتمر الهندسة الإنشائية والجيوتقنية لجامعة طنطا بمدينة الغردقة

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور عماد عتمان، رئيس مؤتمر الهندسة الانشائية والجيوتقنية لجامعة طنطا فى نسخته الخامسة بمدينة الغردقة المعرض المصاحب للمؤتمر، بحضور الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمى السابق والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر والدكتور احمد نصر عميد هندسة طنطا والرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور مروان شاهين مقرر المؤتمر والدكتور مارك بالوز رئيس الجمعية الدولية للهندسة الانشائية والجيوتقنية ولفيف من أساتذة الجامعات ورجال الصناعة والمتخصصين.

يشهد المعرض مشاركة 11 شركة من قطاع الأعمال الهندسية والمقاولات والخدمات الاستشارية في مجالات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية والمواد الكيماوية البنائية الحديثة ويستهدف تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية فى مجالات الهندسة الانشائية وربط احتياجات سوق العمل بالمخرجات البحثية لمؤسسات التعليم العالي.

جدير بالذكر أن فاعليات المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'23 فى نسخته الخامسة تحت عنوان " تشكيل المستقبل من خلال الجمع بين المعرفة والتقنيات المتقدمة" والذى تنظمه كلية الهندسة بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.