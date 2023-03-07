اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استبدال نظام الاستضافة الجماعية لأطفال متلازمة داون بجلسات فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:17 م
استبدال نظام الاستضافة الجماعية لأطفال متلازمة داون بجلسات فى الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بُناءً على الشكاوى الواردة من بعض أولياء أمور الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن توقف خدمة الاستضافه النهارية الجماعية لأطفال متلازمة داون بالمرحلة العمرية أقل من 3 سنوات، التي يقدمها مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة. 
 
وأضاف المحافظ، أنه بناء على إفادة المركز بشأن متابعة خطة تطور الحالات ومدى استفادتهم من البرامج التأهيلية والعلاجية المقدمة، وفي ضوء نتائج تقييم كفاءة وجودة خدمة الاستضافة التي أعدها نخبة من الأطباء المختصين خلال زيارتهم الأخيرة للمركز، والتي أفادت بعدم جدوى الجلسات الجماعية للأطفال صغار السن غير القادرين على الحركة بعد، وذلك لتأثر النمو العقلي بالتأخر الحركي. 
 
وأكد المحافظ، أنه تقرر استبدال نظام الاستضافة الجماعية بجلسات فردية مجانية خاصة بكل طفل، تبدأ من الثامنة صباحًا حتى موعد انتهاء جلسة كل طفل والتي تشمل ( التخاطب / تنمية المهارات / التكامل الحسي / العلاج الوظيفي / العلاج الطبيعي / التأهيل الحركي / العلاج المائي ).
 
 

الوادي الجديد

متلازمة داون

مركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة

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