اتحاد العمل الفرنسي: 700 ألف متظاهر في باريس احتجاجا على نظام التقاعد

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شارك نحو 700 ألف متظاهر في المسيرات التي انطلقت اليوم الثلاثاء في باريس لليوم السادس من الحشد ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، حسبما أعلن الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الكبرى الفرنسية)، موضحة أن ذلك الرقم هو الأعلى من حيث عدد المشاركين منذ بداية الاحتجاجات.

وأضاف الاتحاد النقابي أن هذا العدد أكثر من ضعف ما تم تسجيله خلال اليوم الأخير من التعبئة والحشد في 16 فبراير الماضي . وفي 19 يناير الماضي، يوم الاضراب الاول، أعلن الاتحاد عن مشاركة 400 ألف متظاهر.

ومن المنتظر أن تعلن بعد قليل وزارة الداخلية الفرنسية عن عدد المشاركين في مظاهرات اليوم في باريس وفي جميع أنحاء البلاد.

وانطلقت المسيرة في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس) من ساحة "راسباي" في الدائرة 14 في باريس، وصولا إلى ميدان "إيطاليا" في الدائرة 13 في العاصمة الفرنسية حيث انتهت التظاهرة في السابعة مساء وسط العديد من التوترات والمناوشات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن.

ووفقا لمصدر بمديرية الأمن، تم توقيف 22 شخصا، حتى هذه اللحظة، على خلفية هذه المواجهات والتي بدأت عندما قام عشرات الاشخاص، يرتدون ملابس سوداء، بإتلاف السيارات وإحراق العديد من صناديق القمامة، حسب وسائل اعلام محلية. وعلى الفور، انتشرت قوات الأمن وقامت بتوقيفهم، وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.