إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى.

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة اجرة ميكروباص بطريق ميدوم قرب منطقة المقابر، في مركز الواسطى أقصى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق قرية ميدوم في مركز الواسطى، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ5 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.