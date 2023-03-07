اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:16 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي اسعاف
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين سيارتين ملاكي، وأخرى نقل بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع سيارة نصف نقل، بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، بإتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة