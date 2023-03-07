إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين سيارتين ملاكي، وأخرى نقل بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع سيارة نصف نقل، بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، بإتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



