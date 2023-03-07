اليوم السابع
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:12 م
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان إسعاف
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهد طريق أبوالريش شمال مدينة أسوان ،حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بتصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل ،واسفر الحادث عن إصابة 13 شخصاً بجروح وكدمات، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
 
وانتقلت الأجهزة المعنية الى محل الواقعة لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

 


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