إصابة 11 شخصا إثر وقوع حادثى سير بمركزى أبو المطامير وإدكو بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادثى سير بمركزى إدكو وأبو المطامير بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بطريق قرية شرار التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وفى مركز إدكو أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة سرفيس بالقرب من قرية 6، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمدينة إدكو لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.