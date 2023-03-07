إزالة 11 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نفذ مركز ومدينة أبوصوير اليوم الثلاثاء، حملة للإزالات بنطاق قرية المحسمة الجديدة برئاسة نائب المركز والمدينة وبحضور رئيس القرية والقسم الهندسي ومسئول الحماية بالجمعية الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لـ 5 محلات، تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن منزل وسور بالطوب الأبيض بدون سقف، كذلك تم تنفيذ إزالة فورية لسور بطول 10 م بعزبة الزهور، كما تم فك شدة خشبية لسلم وأعمدة بترعة 5، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لغرفتين عن طريق المتغيرات المكانية.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ إزالة لسور مخالف بطول 30 متر بقرية أبوخروع، وذلك بحضور نائب رئيس المركز والمدينة والإدارة الهندسية.