إحالة 4 أشخاص للمحاكمة لاتهامهم بسرقة 30 ألف كتاب من دار نشر فى العجوزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 30 ألف كتاب بدار نشر فى العجوزة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف أحد المتهمين في تحقيقات النيابة بسرقة 30 ألف كتاب من مخزن دار نشر بالعجوزة، وأقر بانه استغل فترة عمله بالمخزن، واستعان بمالك مخزن خردة واستوليا على كمية من الكتب، وباعاها لشخصين أرشدا عن هويتهما وتم ضبطهما، وذكرا أن الشخصين اللذين اشتريا الكتب يعلمان أنها مسروقة، وقال المتهمان إنهما أنفقا قيمة الكتب المسروقة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات المسئولة عن إدارة إحدى الشركات لدور النشر" باكتشافها سرقة مجموعة من الكتب بلغت حوالى (30 ألف كتاب) فى مجالات متنوعة من داخل المخزن الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عامل سابق بالمخزن ومالك مخزن خردة مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على فترات وأضافا بتصرفهما للمسروقات لدى عملائهما سيئي النية (شخصان – مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان المضبوطان، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.