أهالى قرى ونجوع إسنا يحتفلون بمولد الأمير غانم بن عياض بالدورة الختامية.. صور

شهد المئات من أبناء قرى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات الاحتفال بالمولد السنوى للأمير غانم بن عياض الأشعرى الذى يقام فى أيام وليالى النصف من شهر شعبان المبارك سنوياً، حيث يتجمع الأحبة والمريدون فى قرية أصفون المطاعنة لتنظيم حلقات التحطيب والذكر والمديح وبيع الهدايا والألعاب للأطفال خلال ليالى المولد.

ويقول عثمان العريان إبن قرية أصفون المطاعنة، أنه يتم خلال ليالى مولد الأمير غانم بن عياض الأشعرى، إقامة السرادقات للبائعين وسرادقات الضيوف والإحتفالات ويتم استقبال المحبين والمريدين من حول قرى ونجوع إسنا، وتقام ليالى الذكر والمديح أمام دواوين العائلات المختلفة بالقرية حتى الفجر فى الليلة الختامية التى كانت أمس الإثنين، كما تم تنظيم صباح اليوم الثلاثاء دورة المولد الختامية، والتى يتم خلالها خروج الأهالى بالمئات بموكب الدورة وهم يجوبون شوارع القرية بالأناشيد الدينية واستقلال الخيول والجمال.

ويضيف إبن أصفون المطاعنة لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ الأمير غانم بن عياض الأشعرى، جاء أميراً على ميسرة الجيش، تحت قيادة خالد بن الوليد فى زمن عمرو بن العاص، وخلافه سيدنا عمر بن الخطاب، رضى الله عنهم اجمعين، وقد تولى الأمير غانم على رأس 500 فارس من عظماء المجاهدين فى الإسلام، وأبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبناء الخلفاء وكبار الصحابة، مثل أبى أيوب الأنصارى، وجعفر بن عقيل بن أبى طالب، وعبد الله بن عمر وإيان بن عثمان وغيرهم، وذلك حسبما ذكره الواقدى فى كتاب "فتح البهنسا الغراء على أيدى الصحابة الشهداء".