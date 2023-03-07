أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ربع نقل بنجع الشديدة بقرية أبو الريش في مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى 17 مصابًا بدلاً من 13 مصابًا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من: ولاء شعبان حسن، 20 سنة، التشخيص جرح قطعي بالساق الأيسر واشتباه كسر بها، بهاء عاطف حفني، 34 سنة، مصاب جرح قطعي بالجبهة والرأس واشتباه كسر بالضلوع، هشام عباس جمال السن 25 سنة، اشتباه نزيف بالبطن ، بدور جمعه محمد 32 سنه التشخيص كدمات وسحاجات بالجسم، سارة جمعة محمد، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وكذلك أيضا إصابة دهب محمد ابراهيم، 6 شهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد نبيل محمد السن 25 سنة، التشخيص اشتباه كسر بعظمة الساق الأيسر، إياد أحمد راشد، سنتان، التشخيص كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، مريم أبو المجد علي السن 45 سنة، التشخيص اشتباه بكسر فى الساق اليمنى، شريفة شعبان حسن السن 25 سنة جرح قطعي بالرأس واشتباه بكسر فى العمود الفقرى، زين فرح احمد، سنة ونصف التشخيص كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، احمد شاذلي يوسف السن سنه وشهرين التشخيص كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم ، ساره سيد ابو الوفا السن 32 سنه التشخيص اشتباه كسر بالساق الأيمن، شرف ابراهيم حسين، السن 23 سنة، التشخيص جرح قطعي بفروه الرأس ، ابتسام محمد ربيع السن 26 سنة التشخيص اشتباه كسر بالقدمين، عزت إبراهيم حسن السن 42 سنة.

التشخيص كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم ،ناصر خليل محمد السن 57سنه التشخيص كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وكان طريق أبو الريش شمال مدينة أسوان، شهد حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.