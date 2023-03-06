6 مليارات يورو خسائر أسوأ موجة جفاف فى إيطاليا منذ 500 عام

كتبت ـ فاطمة شوقى

تمر إيطاليا بأسوأ موجة جفاف منذ 500 عاما، حتى بلغت الخسائر حتى الآن حوالى 6 مليارات يورو، مع توقعات بأن يكون عام 2023 أسوأ من العام الماضى، حيث لم تشهد البلاد سقوط أمطار فى أجزاء كثيرة مع انخفاض منسوب مياه نهر بو الذى يجعل الأراضى الزراعية خصبة.

وأوضحت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، أن الجفاف يتسبب فى مشاكل خطيرة للزراعة فى شمال البلاد، حيث عانت إيطاليا من انخفاض بنسبة 40% هطول الأمطار مما أثر على 300 ألف شركة لصناعة المواد الغذائية .

كما تأثرت صادرات الأغذية الزراعية من جبن البارميزان إلى النبيذ، ومن المعكرونة إلى الخضار الثمينة مثل الهليون – بالجفاف الذى أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل واضح.

يحذر لورنزو باتزانا، المدير الاقتصادي لشركة كولديريتى الزراعية، من أن "الوضع أكثر خطورة من العام الماضى، والعجز المائي أكبر، ومن المتوقع هطول أمطار في الأيام المقبلة ، لكننا نخاطر بأن نترك في وضع مقلق للغاية ، وتم حساب أنه ستكون هناك حاجة إلى شهر من المطر لتعويض العجز الناتج خلال هذا الشتاء شديد الجفاف.

وأشار إلى أن الوضع أصبح مقلقا للغاية، وهو أن الأمطار لم تختف في إيطاليا، لكن هل يؤكدون فترات طويلة من الجفاف أوقفته العواصف ذلك في أيام قليلة؟ أو حتى ساعات؟، إنهم يسكبون الماء الذى كان يسقط على مدى ثلاثة أشهر، وسيكون ذلك ضروريًا للاستفادة منه.

يشعر المواطنون والخبراء بالقلق - يقول العديد من السكان إنهم الآن يتحققون من توقعات الطقس كل يوم على أمل هطول الأمطار - لكن يبدو أن السياسيين يركزون على قضايا أخرى.

وقدمت كولديريتى بالفعل في عام 2017 ، خطة لبناء خزانات بأحجام مختلفة لتخزين مياه الأمطار في مختلف المناطق الإيطالية.