53 مليون دولار تراجع بواردات مصر من التبغ المفروم فى 11 شهرا عام 2022

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من التبغ، تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ، نحو 217 مليونا و926 ألف دولار، في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 271 مليونا و896 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 53 مليونا و970 ألف دولار.

وفى شهر نوفمبر الماضي، تراجعت القيمة الإجمالية لواردات التبغ لتصل إلى 5 ملايين و412 ألف دولار، حيث بلغت الواردات نحو 3 ملايين و315 ألف دولار، مقابل نحو 8 ملايين و727 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.

وتعتبر الواردات المصرية من التبغ ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي تراجعت بشكل كبير حيث بلغت قيمة وارداتها نحو مليار و770 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و797 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع قيمته مليار و26 مليون دولار.

وتزامن تراجع واردات مصر من التبغ المفروم مع انخفاض واردات تبغ ورق الدخان، حيث سجلت نحو 59 مليون و537 ألف دولار في نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت نحو 89 مليون و428 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 29 مليون و891 ألف دولار.