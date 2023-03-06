وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الوديعة، التى وقعها من الجانب التركى محافظ البنك المركزى التركى الدكتور شهاب كافجى أوغلو، تأتى امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التى تجمع السعودية وتركيا، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.