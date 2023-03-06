28 مارس.. أولى جلسات محاكمة صاحب عقار متهم بقتل شاب بسبب خلافات جيرة بالمرج

كتب عبد الله محمود

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة 28 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة صاحب عقار متهم بقتل شاب في منطقة المرج، بسبب الخلاف الجيرة بينهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب مما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب العقار بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التي أمرت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.