10 محطات رئيسية فى حياة رئيس فنزويلا السابق "تشافيز" فى ذكرى وفاته العاشرة

كتبت ـ فاطمة شوقى

في مارس 2013 ، تم الإعلان عن وفاة رئيس فنزويلا، هوجو رافائيل تشافيز، الذى يعتبر أكثر الرؤساء فى العالم كاريمزما وإثارة للجدل، ورغم مرور 10 سنوات على وفاته، فإن مؤيديه وأتباعه وقادة الحزب الاشتراكى الموحد الفنزويلى يتذكرونه، وقالوا "لا يزال حيا بداخلنا".

و هذه 10 من أبرز اللحظات في حياة أحد أهم السياسيين في تاريخ جمهورية فنزويلا..

4 فبراير 1992

يظهر لأول مرة على شاشات التلفزيون بعد محاولته الإطاحة بالرئيس آنذاك كارلوس أندريس بيريز. وبمجرد اعتقاله ، خاطب الجنود الذين رافقوه في محاولة الانقلاب وقال: "في الوقت الحالي ، لم تتحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في العاصمة ، أي أننا هنا في كاراكاس لم نتمكن من السيطرة عليها." لقد كانت لحظة مهمة في حياته السياسية، حيث أنه بعد ما يقرب من سبع سنوات ، في 6 ديسمبر 1998 ، فاز تشافيز في الانتخابات الرئاسية.

2 فبراير 1999: الوصول للسلطة

ادى تشافيز أمام رئيس الكونجرس الفنزويلي لويس ألفونسو دافيلا في 2 فبراير خلال حفل تنصيبه في كاراكاس.

ابريل 2002: صفارات وإقالات وانقلاب

بعد إضراب بدأته الإدارة العليا لشركة النفط الوطنية بتروليوس Petróleos de Venezuela المملوكة للدولة ، قرر تشافيز طرد سبعة من قادتها في بث لا يُنسى لبرنامجه "الو.. الرئيس" Aló ، President، بينما أسمائهم أطلق الرئيس صافرة ، كما لو كان حكم كرة قدم متسللاً. بعد أربعة أيام ، وبعد مظاهرة ضخمة وصلت إلى محيط قصر ميرافلوريس الرئاسي ، تمت الإطاحة بشافيز لمدة 48 ساعة، في 14 أبريل ، عند الفجر ، عاد إلى قصر ميرافلوريس.

سبتمبر 2006:

حضر الرئيس الفنزويلى الراحل للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان قبلها لبوم واحد يوجد الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش ، ومارس تشافيز حقه في الكلام، قبل أن يبدأ حديثه قال: "البارحة كان هنا الشيطان"، بعد ذلك أضاف: "في نفس المكان لا تزال رائحة الكبريت". ثم أوضح أنه أطلق على رئيس الولايات المتحدة لقب "الشيطان".

نوفمبر 2007: "لماذا لا تصمت؟"

ظهر فيديز لملك إسبانيا خوان كارلوس وهو يصرخ فى وجه هوجو تشافيز قائلا "لماذا لا تصمت"، وذلك بعد أن قاطع شافيز خطاب خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو ، رئيس حكومة إسبانيا ، في هذا الوقت، ومان ذلك خلال القمة الأيبيرية الأمريكية السابعة عشرة التي عقدت في تشيلي.

وكانت لتلك البداية تأثير واضح على العلاقات الثنائية بين مدريد وكاراكاس ، حيث ان التشافيز فى هذا الوقت انتقد رئيس الحكومة الاسبانية السابق ، وطلب ثاباتيرو منه احترام سلفه.

ديسمبر 2007: الخسارة الأولى في الانتخابات

بعد إعلان التحول إلى الاشتراكية في حفل تنصيبه الثالث ، روج تشافيز لإصلاح واسع للدستور كان هو نفسه قد روج له ، والذي اقترح ، من بين أمور أخرى ، إعادة انتخاب رئيس البلاد بشكل مستمر. ولكن في 3 ديسمبر 2007 ، ساد خيار "لا" على "نعم"، في اليوم التالي ، عند تعليقه على النتائج ، و في فبراير 2009 ، تمكن الحزب الحاكم من الفوز في استفتاء طرح للتصويت تعديلاً على دستور البلاد الذي اقترح إعادة انتخاب مستمرة لجميع المناصب المنتخبة.

سبتمبر 2008.. طرد السفير الأمريكي باتريك دودي

في تجمع حاشد على الطريق السريع الرئيسي في كاراكاس ، طرد الرئيس تشافيز السفير الأمريكي وسط تعابير نابية وذيئة، وكانت واحدة من أسوأ الاشتباكات في العلاقة المتوترة بين البلدين. منذ ذلك الحين ، لم يكن لواشنطن سفير في العاصمة الفنزويلية. كانت العلاقات الثنائية متوترة أيضًا مع كولومبيا وخاصة في عهد الرئيس ألفارو أوريبي. حتى يوم 23 فبراير 2010 في مأدبة غداء عُرضت على رؤساء الدول الذين حضروا قمة ريو في كانكون ، كان تشافيز قد دخل في جدال حاد مع نظيره الكولومبي، الذى اتهم تشافيز بفرض حظر على المنتجات الكولومبية ، وهي النسخة التي نفىها شافيز. وبحسب وسائل الإعلام الكولومبية ، قال أوريبي لشافيز "أن يكون رجلاً"..

يونيو 2011: أعلن تشافيز إصابته بالسرطان

بعد موجة شائعات نتجت عن غيابه عن المشهد العام ، عقد شافيز مؤتمرا صحفيا من هافانا لتأكيد إصابته بالسرطان في منطقة الحوض ، الأمر الذي تطلب في البداية تدخلا طارئا لتجنب الإصابة ، ثم إجراء عملية ثانية لـ إزالة الورم.

أكتوبر 2012. آخر فصل

صعد هوغو شافيز ، مرتديًا ملابس سوداء وتحت أمطار غزيرة ، إلى المنصة التي أقيمت في أفينيدا بوليفار في كاراكاس ، المكان الذي تقيم فيه مؤيديه تجمعاتهم ، لإلقاء خطابه الختامي في حملته الانتخابية. على الرغم من فوزه بالفوز على مرشح المعارضة ، هانريك كابريليس ، إلا أن حالته الصحية لم تسمح له بحضور حفل التنصيب في يناير 2013.

ديسمبر 2012. ..تشافيز يعين مادورو خلفا له

عين تشافيز نائب الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو خلفًا له السياسي. وفي بداية حديثه أعلن الرئيس أنه سيتوجه إلى هافانا لإجراء عملية جراحية أخرى. عندها سأل أتباعه أنه في حالة الدعوة إلى انتخابات جديدة ، فإنهم سيصوتون لنيكولاس مادورو كمرشح لرئاسة فنزويلا. ترك مادورو مسؤولاً عن الحكومة وأعلن وفاة الرئيس الفنزويلي