1.982 مليار جنيه إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان له، أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والوحدات التابعة والجهات المركزية بالمحافظة، تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها.

وأوضح بيان المحافظة، أنه عقد اجتماع بديوان المحافظة برئتسة اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، لمراجعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الأستثمارية، وخلال الإجتماع قال سكرتير محافظة شمال سيناء، انه تم حصول المحافظة على مبلغ 41 مليون جنيه كحافز تميز من وزارة التخطيط لحصول المحافظة على تقييم 100% في الخطة الاستثمارية الماضية، و أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي الحالي بلغت مليار و982 مليونا و117 ألف جنيه، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح إجمالي الخطة الاستثمارية 2 مليار و 23 مليونا و117 ألف جنيه.

وقال المهندس محمد مسلم، ممثل الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية، أنه قام على رأس لجنة من الوزارة بتفقد المشروعات المنفذة في مختلف مدن المحافظة لمدة 5 أيام متتالية، والوقوف على المشروعات المتعثرة لتذليل العقبات.