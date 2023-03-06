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يهم عمال المطاعم والحلويات.. 5 خطوات لاستخراج الشهادة الصحية قبل رمضان

الإثنين، 06 مارس 2023 02:00 ص
يهم عمال المطاعم والحلويات.. 5 خطوات لاستخراج الشهادة الصحية قبل رمضان الشهادة الصحية وثيقة عمل للعمالين بالمطاعم
كتبت منال العيسوى

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مع بداية الاستعداد لشهر رمضان الكريم يبدأ العديد من المواطنين التوجه للعمل في المطاعم والمخابز أو محلات العصائر والحلويات، وهو الأمر الذى يتطلب منهم استخراج شهادة صحية، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 67، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.
 
 في هذا التقرير انطلاقا من خدمة اليوم السابع لقرائه نقدم الخطوات والإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة صحية
 

الخطوة الأولى:

يتقدم المواطن إلى مراكز استخراج الشهادات الصحية بالجهة الصحية التابعة لمحل إقامته ويقدم الطلب في النموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى له، وأربعة صور شخصية مع حوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات. 
 

الخطوة الثانية:

لابد أن يخضع مقدم الطلب الى اجراء الفحوص الطبية ، وهى الفحص الإكلينيكى،  للتأكد من خلو الشخص من الأمراض المعدية وكذلك الأمراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدي.
 

الخطوة الثالثة:

يخضع أيضا مقدم الطلب الى الفحص المعملى، من خلال سحب عينة  بول وبراز لفحص امراض التيفود والبارا تيفود، والدسنتريا الاميبية والدسنتريا الباسيلية، ثم أخذ مسحة من الحلق للفحص للدفتريا.
 

الخطوة الرابعة:

يتم التوجه الى مستشفى الصدر لعمل فحص للصدر وعمل أشعة على الصدر من خلال خطاب من الإدارة الصحية لمقدم الطلب.
 

الخطوة الخامسة:

في حال ان تكون كافة النتائج سلبية يتم إعطاء مقدم الطلب  الشهادة الصحية معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية.
 
جدير بالذكر أن مدة صلاحية الشهادة  الصحية هي عامان لمتداولى الأغذية وعام للمشتغلين بالألبان ويتم تجديدها  قبل انتهائها بشهر، ويضم النموذج عدد من البيانات منها اسم المحافظة، واسم مديرية الشئون الصحية، واسم الادارة الصحية أو المنطقة الطبية، الأربع مربعات الأولى تضم رقم مسلسل الشهادات ، أما المربعين فيضما رقم الإدارة الصحية، و المربعين الأخيرين لرقم المديرية، ثم الاسم ومحل الإقامة، ومحل العمل والرقم القومى وتاريخ اصدار الشهادة وتاريخ انتهاؤها.
 

عمال المطاعم

خطوات استخراج الشهادة الصحية

كيفية استخراج شهادة صحية

اتحاد عمال مصر



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