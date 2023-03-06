وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سامول والوحدة الصحية بقرية ميت بدر حلاوة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفي سامول التابعة لمركز المحلة ووحدة ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود، لمتابعة انتظام العمل وتقديم كافة الخدمات الصحية للمترددين عليها.

وخلال جولته تفقد أقسام مستشفى سامول المركزي الاستقبال والعيادات الخارجية والمعامل وبنك الدم والعناية المركزة وعناية الأطفال والأشعة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى.

وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية وانتظام العمل بها، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، دعمه وتعاونه مع الجميع للارتقاء بمستوى مديري وأفراد الإدارات إلى التميز في العمل وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم

وشدد على تكثيف المرور الإشرافى على الوحدات الصحية للوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ووضع ضوابط لتنظيم العمل لكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.