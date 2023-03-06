وصول 6600 شجرة وزراعتها بحى شرق وغرب ومركز أسيوط ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أسيوط- هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن وصول عدد 6600 شجرة ( شتلة ) ، كدفعة أولى تم توزيعها على حى شرق وغرب ومركز أسيوط، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة" 100 مليون شجرة" ، والمبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر" وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية و وزاة الزراعة واستصلاح الاراضى لتوريد عدد 170 ألف شجرة (شتلة) لمحافظة أسيوط .

وأشار محافظ أسيوط ،فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الى أنه تم توزيع عدد 6600 شتلة تنوعت ما بين ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى ) وتم زراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمناطق حى شرق وغرب مدينة أسيوط وقرى مركز أسيوط تحت إشراف عنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وبالتنسيق مع عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق ،وعيون ابراهيم رئيس حى غرب وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ،ومسئولى ادارات التشجير بالاحياء ومسئولى البيئة بالمحافظة .

وأكد المحافظ ،على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة ، و مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين ،لافتاً الى دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الاشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى إستفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها على ان يتم خلال الايام القادمة وصول باقى الدفعات من الشتلات لتوزيعها على القرى والمراكز .







وصول 6600 شجرة (1)



وصول 6600 شجرة (2)



وصول 6600 شجرة (3)



