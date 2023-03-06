وقال والاس - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، إنه سيتم إرسال حوالى 300 فرد من سلاح الجو الملكي إلى دولة البلطيق التي تشترك فى الحدود مع روسيا، وذلك لقيادة عمليات الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف والاس أن الطيارين البريطانيين سيعملون جنبا إلى جنب مع طائرات "تايفون" من القوات الجوية الألمانية، وذلك في مهام متكاملة حية "على حد وصفه".