وزير خارجية روسيا: نرفض القيم الليبرالية التي يفرضها الغرب على العالم

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده ترفض القيم الليبرالية التي يحاول الغرب فرضها على العالم.



جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الروسي أمام مجموعة (روسيا/ العالم الإسلامي)، بحضور سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وقال "إن روسيا تدعم التعاون الحضاري مع دول العالم الإسلامي وتعزيز العلاقات السياسة الخارجية".



ولفت لافروف إلى حرص روسيا على الحفاظ على الحضارة والثقافة للشعوب وتطوير المجال الإنساني والاقتصادي مع الدول الإسلامية، مشددا على وقوف موسكو مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب عادل مبني على المبادئ وميثاق الأمم المتحدة.



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد، في وقت سابق، أن شراكة روسيا مع دول العالم الإسلامي مبنية على البحث عن الحلول والإجابات للتحديات العديدة لهذا العصر، إلى جانب تأكيد آلية الحوار والبحث عن المشروعات ذات المنفعة المتبادلة.



وفي سياق آخر، أعلن المدعي العام الروسي أن أنشطة منظمة الشفافية الدولية غير مرغوب بها في بلاده، مشيرا إلى أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.



وذكر بيان لمكتب المدعي العام الروسي، اليوم الاثنين "بناءً على نتائج دراسة المواد الواردة في نشاط هذه المنظمة، قرر مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية اعتبار أنشطة منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في ألمانيا ويديرها مواطنو دول أجنبية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".



وأضاف البيان: "أن أنشطة هذه المنظمة تتجاوز الأهداف والغايات المعلنة".



يُذكر أن روسيا احتلت المركز 138 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2022، وهي مرتبة متقدمة في الفساد.