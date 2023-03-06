وزير خارجية تونس: نرتبط مع أفريقيا بتاريخ طويل

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أن تونس تعد بلدًا إفريقيًا بامتياز، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية تربط تونس بقارتها.



وأضاف وزير الخارجية التونسي - في تصريحات خاصة لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، اليوم الإثنين "أن تونس بلد إفريقي بامتياز ويربطها بالقارة تاريخ طويل"، لافتًا إلى متانة وقوة علاقات بلاده بكافة الدول الإفريقية.



وتابع: "العلاقات بين تونس ودول القارة ليست وليدة اليوم ولكنها تعود إلى زمن طويل"، مشيرًا إلى أن تونس قدمت الكثير للقارة الإفريقية، ودعمت حركات التحرر الوطني بالقارة السمراء، ومشددًا على أن تونس بلد إفريقي وتلك حقيقة واضحة.