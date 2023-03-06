وزير خارجية المجر: عقوبات أوروبا ضد روسيا فشلت فى وقف الصراع بأوكرانيا

وأضاف زيجارتو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي فرض عشر حزم من العقوبات ضد روسيا وجميعها لم تؤثر عليها بل أضرت بالدول الأوروبية.

وتعارض المجر منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا فرض عقوبات على روسيا بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، كما أصدر البرلمان أمرًا يحظر إمداد كييف بالأسلحة.