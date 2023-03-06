وزير خارجية المجر: عقوبات أوروبا ضد روسيا فشلت فى وقف الصراع بأوكرانيا

قال وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو إن الحلول التى تحاول أوروبا إيجادها من أجل حل الأزمة فى أوكرانيا غير مجدية، مشيرًا إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبى فشلت فى وقف الصراع.
وأضاف زيجارتو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للنزاع، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي فرض عشر حزم من العقوبات ضد روسيا وجميعها لم تؤثر عليها بل أضرت بالدول الأوروبية.
وتعارض المجر منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا فرض عقوبات على روسيا بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، كما أصدر البرلمان أمرًا يحظر إمداد كييف بالأسلحة.
من جانب أخر أعلن الجيش الأوكرانى اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 153 ألفا و770 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير 2022 (من بينهم 650 قتلوا أمس فقط).
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و423 دبابة و6 آلاف و703 من المركبات المدرعة و2433 من النظم المدفعية و488 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و250 من أنظمة الدفاع الجوي و302 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و307 من المركبات وخزانات وقود وتدمير 873 من صواريخ كروز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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