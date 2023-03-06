وزير الكهرباء: المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية نقلة مشرفة لمصر

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نقلة نوعية للقطاع بالكامل ووجهة مشرفة لمصر، مؤكدا أنه بدأ يباشر عمله من المقر الجديد للوزارة من العاصمة الإدارية بالكامل.

واضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم انتقال جميع العاملين بمكتب الوزير إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ونائب الوزير و المكتب الإعلامي، و من المقرر أن يتم انتقال جميع العاملين بنسبة 100% أول أبريل المقبل.

وقال شاكر، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 والهيئات التابعة للوزارة لن تنتقل إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن هناك 9 شركات توزيع بمحافظات مختلفة سيبقون فى أماكنهم لسهولة التواصل مع الشركات والحصول على الخدمات المقدمة.

ويري شاكر، أن تواجد جميع الوزارات داخل الحى الحكومى يوفر المزيد من الوقت والنفقات، ويحقق سهولة التواصل بين الوزارات المختلفة، ويساعد على الحصول على كل الخدمات من مكان واحد.